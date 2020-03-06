Москва, , 11:24 — REGNUM Москва в течение двух лет не прекращает требовать встречи с гражданами России Сергеем и Юлией Скрипалями, которые якобы пострадали в британском Солсбери весной 2018 года. Об этом заявила 6 марта на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она напомнила, что с момента неясного инцидента в Солсбери прошло два года. Это событие власти Великобритании использовали как для ухудшения двусторонних отношений, так и для подогревания антироссийских настроений на международной арене.

Димломат подчеркнула, что за все эти годы российская сторона не прекращала и не отказывалась от настоятельных требований о встрече с российскими гражданами, которые пострадали, как утверждается, в результате этого инцидента, «тайны в Солсбери».

«Я думаю, что эти события войдут в историю как пример информационной кампании, основанной на дезинформации», — сказала Захарова.

Читайте также: Запад пытается дискредитировать Россию, используя дело Скрипалей — МИД РФ

А также: Британский посол в РФ рассказала, когда раскроют «отравление Скрипалей»