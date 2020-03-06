Москва, , 11:21 — REGNUM Новый украинский премьер-министр Денис Шмыгаль вынужден использовать антироссийскую риторику, в противном случае ему не удастся долго усидеть в своём кресле. Такое мнение 6 марта высказала депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская («Единая Россия»), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Конечно, он продолжает повторять завещанную паном Порошенко мантру: «Крым — Украина! Мы вернём полуостров!»… И прочее «майданное бла-бла-бла», которое просто нужно помножить на ноль. Иначе чиновнику или депутату не усидеть в высоком кабинете, ведь если украинская власть признает правду о Крыме — вмиг прискачут «мамкины фашисты» и начнут ритуальные танцы вокруг костра из покрышек», — уверена депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Наталья Поклонская высказала предположение, что украинским и российским властям удастся решить вопрос снятия водной блокады Крыма с помощью долгих и секретных переговоров.

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