Москва, 6 марта 2020, 11:21 — REGNUM Новый украинский премьер-министр Денис Шмыгаль вынужден использовать антироссийскую риторику, в противном случае ему не удастся долго усидеть в своём кресле. Такое мнение 6 марта высказала депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская («Единая Россия»), сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Наталья Поклонская высказала предположение, что украинским и российским властям удастся решить вопрос снятия водной блокады Крыма с помощью долгих и секретных переговоров.
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