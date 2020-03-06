Багдад, , 11:22 — REGNUM Власти Ирака выслали из страны в Азербайджан 82 ребенка, чьи родители замешаны в связях с боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 6 марта сообщает Kurdistan24.

«Министерство иностранных дел Ирака приняло участие в депортации 82 детей в Азербайджан, которые находились в заключении вместе со своими матерями», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства страны.

Напомним, террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) появилась в Сирии и Ираке в 2014 году. В преступную группировку вступали в том числе и иностранные граждане.