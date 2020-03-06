Афины , , 11:17 — REGNUM Турция отправляет на границу с Грецией не беженцев из сирийского Идлиба, а давно живущих в республике мигрантов, соответствующие доказательства есть у Брюсселя. Об этом 6 марта заявил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас.

«Мы видим там массовое движение мигрантов к греческим и европейским границам. Это мигранты, которые жили в Турции на протяжении многих лет», — цитирует его ТАСС.

По его словам, у ЕС есть все доказательства, что это движение было создано и организовано Турцией.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация с наплывом мигрантов в ЕС с Ближнего Востока обострилась после решения властей Турции отказаться от своих прежних обязательств перед Европейским союзом по сдерживанию беженцев.

Ранее власти Греции обвинили Турцию в хорошо организованной операции по перемещению массы мигрантов к греческим морским и сухопутным границам.

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