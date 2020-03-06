Киев, , 11:15 — REGNUM Новый глава министерства финансов Украины Игорь Уманский утром 6 марта проводит встречу с постоянным представителем МВФ на Украине Йостом Люнгманом, сообщают украинские СМИ.

Как отметил министр в комментарии изданию «НВ Бизнес», Киев продолжит сотрудничество с МВФ, и минфин под его руководством намерен выполнить основные требования фонда, чтобы подписать соглашение о новой программе для Украины.

По результатам сегодняшних переговоров будет озвучено официальное заявление.

Накануне вечером премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что его правительство выступает за «взвешенную фискальную политику и конструктивное сотрудничество с Международным валютным фондом и другими кредиторами Украины».

«Достижение долгосрочного благосостояния граждан Украины и устойчивый экономический рост — это наша общая цель», — отметил он.

ИА REGNUM напоминает, что еще в декабре Украина и МВФ предварительно договорились о новой программе сотрудничества, рассчитанной на 3 года и на $5,5 млрд кредитных средств, однако окончательного решения по этому вопросу до сих пор нет.