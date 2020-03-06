Москва, , 11:18 — REGNUM Россия отмечает существенное расширение Соединёнными Штатами Америки своих военных возможностей. Об этом заявила 6 марта на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Вашингтон не просто модернизирует свои ядерные силы, а существенно расширяет их возможности. Происходит развитие тактически применяемых видов ядерного вооружения, что говорит о намерении США всерьёз рассматривать сценарии войны с примением такого оружия, отметила дипломат.

«Безудержное наращивание военной мощи — тупиковый путь», — подчеркнула Захарова.

Она в очередной раз от имени внешнеполитического ведомства РФ призвала американскую сторону к продолжению диалога по ядерным вооружениям.

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