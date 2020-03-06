Цхинвал, , 11:16 — REGNUM Позиция грузинских властей, отрицающих геноцид осетин в 1920 году, является верхом цинизма. Такое заявление сделал Анатолий Бибилов в интервью, опубликованном 5 марта в газете «Южная Осетия».

Глава республики прокомментировал заявление министра по вопросам примирения и гражданского равноправия Грузии Кетеван Цихелашвили. Намерение Цхинвала поднять вопрос о геноциде осетин на Женевских дискуссиях она назвала попыткой исказить историю, направленной против идентичности абхазского и осетинского народов.

«Я считаю, что это заявление показывает верх цинизма официальных властей Грузии, которые заявляют о геноциде 1920 года как о «нереальных исторических манипуляциях», вместо того, чтобы извиниться и признать, что действительно, это исторический факт», — сказал в интервью Бибилов.

Он отметил, что признание геноцида осетин и независимости Южной Осетии и последующие извинения могли бы стать шагом к добрососедским отношениям двух стран, но вместо этого Тбилиси предпочитает использовать воинственную риторику. Бибилов также подчеркнул, что документы, свидетельствующие о геноциде, будут рассылаться на различные мировые площадки.

Напомним, 2020 год в Южной Осетии объявлен годом 100-летней годовщины геноцида осетин.

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