Москва, , 11:11 — REGNUM Сложная обстановка наблюдается в Боливии в преддверии президентских и парламентских выборов, намеченных на 3 мая 2020 года. Об этом заявила 6 марта на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что в Боливии происходят подлоги, препятствование регистрации кандидатов. На сегодняшний день необходимо вернуть ситуацию в русло законности таким образом, чтобы в результате легитимных выборов были избраны люди, пользующиеся истинным доверием боливийского народа.

Захарова добавила, что продвигаются безосновательные заявления о причастности «некой русской мафии» к незаконным процессам в Боливии. Никаких доказательств этому нет, официальных запросов на этот счёт не поступало.

«Поссорить нас с боливийцами не удастся», — подчеркнула дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта официальный представитель МИД проводит брифинг по текущим вопросам внешней политики.

Читайте подробнее: МИД комментирует текущую ситуацию во внешней политике России — трансляция