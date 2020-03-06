Киев, , 11:01 — REGNUM Судорожные попытки президента Украины Владимира Зеленского найти хоть каких-то министров в новое правительство — апофеоз демонтажа государственного управления, заявил сегодня, 6 марта, украинский политолог Юрий Романенко.

По его оценке, на Украине профессионалы в массе своей уже не хотят связываться с «этой жижей, которую по инерции называют государством».

«Не хотят идти на смешные зарплаты, из-за которых вся жизнь оказывается под микроскопом. При том, что влияние олигархов никуда не исчезло, и тебя в любой момент могут начать поливать грязью со всех медийных стволов», — подчеркнул эксперт.

Романенко заявил, что Зеленский упустил время для реформ, которые бы увеличили эффективность государственных институтов, потому что не имел понимания приоритетов.

«Потому он сделал ставку на «своих» и рекомендованных кредиторами «соросят», а не на профи. Теперь, когда особенно нужны профи, они не хотят участвовать в цирке. В итоге мы получили импотенцию в условиях новой волны мирового кризиса… Уже нет смысла рассуждать о будущем Зеленского и такой Украины. Его нет», — резюмировал политический эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что при формировании правительства Дениса Шмыгаля был установлен своеобразный исторический рекорд — сразу четыре должности остались вакантными. В частности, до сих пор не назначены министр экономического развития, торговли и аграрной политики, министр энергетики, министр образования и министр культуры. В ходе переговоров не обошлось без курьезных ситуаций — по информации СМИ, один из кандидатов в правительство «спрятался» в США и перестал выходить на связь. Новый глава правительства Украины заявил, что ему необходимо 2 недели до окончательного укомплектования своего кабинета министров.