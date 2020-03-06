Москва, , 11:01 — REGNUM Российский МИД отслеживает ситуацию с распространением за рубежом коронавируса COVID-19. Об этом заявила 6 марта на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она напомнила, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повысила до «очень высокого» уровень распространения этой инфекции. В России действует специальный штаб под эгидой правительства.

МИД ведёт работу по отслеживанию заболеваемости российских граждан за рубежом, пояснила Захарова. Она призвала граждан следить за сообщениями российских официальных ведомств и следовать всем рекомендациям.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта официальный представитель МИД проводит брифинг по текущим вопросам внешней политики.

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