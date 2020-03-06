Москва, 6 марта 2020, 10:56 — REGNUM Депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») уверена, что властям Украины и России удастся договориться по поводу снятия водной блокады российского полуострова не через выступления на ток-шоу, а через долгие и секретные переговоры. Об этом она заявила 6 марта, сообщает ИА REGNUM.
Она напомнила о том, что новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сделал первое заявление по водной блокаде, устроенной во времена президентства Петра Порошенко.
По её словам, радует, что впервые за много лет после госпереворота на Украине премьер-министр страны назвал крымчан людьми.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Поклонская обратилась к властям Украины с призывом снять водную блокаду полуострова. По её словам, перекрытие Северо-Крымского канала является преступлением, а дамбу, которую построил предыдущий президент Украины Порошенко, нужно разрушить, как Берлинскую стену.
Об этом: Поклонская призвала Зеленского разрушить дамбу в Крым, как Берлинскую стену
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