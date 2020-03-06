Москва, , 10:56 — REGNUM Депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») уверена, что властям Украины и России удастся договориться по поводу снятия водной блокады российского полуострова не через выступления на ток-шоу, а через долгие и секретные переговоры. Об этом она заявила 6 марта, сообщает ИА REGNUM.

«Похоже, мои послания доходят до Зеленского — и это очень хорошо. Мы же оба украинцы, только я гражданка России, а он — Украины. Как президент Украины, он обязан заботиться обо всех украинцах — даже тех, кто находится за пределами страны», — отметила Поклонская.

Она напомнила о том, что новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сделал первое заявление по водной блокаде, устроенной во времена президентства Петра Порошенко.

«Знаю, что Шмыгаль — мужчина деловой, въедливый технократ, а не уличный горлопан. Думаю, получится договориться по воде — не через выступления на ток-шоу, а через долгие и секретные переговоры. Ведь водная блокада — преступление сродни временам Средневековья или Гитлера. И расследовать его должна или инквизиция, или следователи в Нюрнберге», — уверена депутат.

По её словам, радует, что впервые за много лет после госпереворота на Украине премьер-министр страны назвал крымчан людьми.

«Надолго ли это? Посмотрим… Но тут и Зеленский, и Шмыгаль правы — в Крыму действительно живут люди, среди которых русские, украинцы, крымские татары и другие национальности. Теперь украинской власти следует объяснить адептам «майданной секты», что они тоже люди, а не орангутанги из каменного века», — добавила депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Поклонская обратилась к властям Украины с призывом снять водную блокаду полуострова. По её словам, перекрытие Северо-Крымского канала является преступлением, а дамбу, которую построил предыдущий президент Украины Порошенко, нужно разрушить, как Берлинскую стену.

Об этом: Поклонская призвала Зеленского разрушить дамбу в Крым, как Берлинскую стену

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