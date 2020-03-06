Джакарта, , 10:40 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо призвал общественность не слишком беспокоиться о распространении коронавируса, сообщает Kompas.

«На самом деле, наш самый большой враг сейчас — это не сам вирус, а тревога, паника, страх, ложные новости и слухи», — отметил глава государства.

«По данным, которые я получил, 94% людей выздоравливают», — отметил Джоко Видодо.

Президент призвал жителей страны вести здоровый образ жизни, мыть руки и не прикасаться руками к глазам, носу и рту.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Индонезии Ретно Марсуди объявила о введении запрета на въезд для путешественников из Ирана, Италии и Южной Кореи.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Индонезии вводит запрет на въезд в страну туристов из трёх стран

Читайте развитие сюжета: На Бали выявлено 12 человек с подозрением на коронавирус