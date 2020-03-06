Вашингтон, , 10:45 — REGNUM Американский инвестиционный банк Morgan Stanley рекомендовал своим клиентам сокращать вложения в украинские еврооблигации, сообщило 5 марта издание Liga.net.

«Мы рекомендуем продавать еврооблигации Украина-2030 и покупать облигации Египет-2031», — сказано в закрытом аналитическом отчёте, предназначенном для клиентов банка.

В Morgan Stanley опасаются замедления реформ на Украине после смены правительства страны.

Аналитики банка отмечают, что правительство Украины лишилось нескольких реформаторов, в частности бывшего министра финансов Оксаны Маркаровой и экс-министра экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова. При этом новый министр финансов Украины Игорь Уманский ранее подвергал сомнению сотрудничество с МВФ.

Кроме того, заявление нового премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о расширении социальных выплат и повышении пенсий может привести к увеличению дефицита бюджета Украины, опасаются в Morgan Stanley.

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Аналитики считают, что смена правительства может замедлить процесс получения Украиной очередного транша МВФ, а снятие с должности экс-прокурора Руслана Рябошапки и давление на главу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артёма Сытника может означать конец антикоррупционной реформы.

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