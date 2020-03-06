Лондон, , 10:37 — REGNUM Гражданские активисты в Великобритании потребовали создать беспилотную зону над сирийской провинцией Идлиб. Об этом 6 марта сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, митинг произошел у посольства Турции в Лондоне, активисты выразили свою поддержку военной интервенции, осуществляемой турецкими военными.

Напомним, ситуация в сирийском Идлибе значительно обострилась после того, как здесь погибли десятки турецких военных, оказывающих помощь боевикам, сражающимся с правительственными войсками.

В ответ на это Турция открыла границы для сирийских беженцев, которые устремились в Евросоюз.

Читайте ранее в этом сюжете: В Идлибе вступил в силу режим прекращения огня