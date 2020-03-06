Тбилиси, , 10:23 — REGNUM Пять новых случаев коронавируса подтверждено в Грузии, и все пять человек были связаны четвертым инфицированным, который на днях вернулся из Италии. Об этом на чрезвычайном брифинге 5 марта вечером сообщил директор Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению Грузии Амиран Гамкрелидзе.

Утром 5 марта Гамкрелидзе сообщил о четвертом подтвержденном случае коронавируса, который был зафиксирован у мужчины, побывавшего в Италии. Он вернулся в Грузию 1 марта, на границе симптомов не обнаружили, и он был отпущен домой. Но вчера утром у него повысилась температура, и он обратился в инфекционную больницу, куда, по его же рассказам, приехал на маршрутке.

По информации Амирана Гамкрелидзе, 5 новых пациентов находились в Италии вместе с четвертым заболевшим коронавирусом мужчиной.

«На данный момент у нас 9 подтвержденных случаев коронавируса. Все новые случаи связаны с Италией. В основном это семейные случаи», — пояснил Амиран Гамкрелидзе.

Эпидемиологи установили пока 25 человек, с которыми контактировал четвертый инфицированный пациент, но продолжаются исследования с целью определения остальных вероятных контактов всех зараженных и возможных носителей коронавируса.

В карантине на данный момент находятся 162 человека.