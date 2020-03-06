Нур-Султан, , 13:16 — REGNUM Важные политические процессы, которые сейчас идут в Казахстане, вызывают большой интерес российской стороны. Об этом заявил 6 марта зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Нур-Султане.

Медведев отметил, что обе страны проходят важный, достаточно серьёзный этап своего развития. В России готовится конституционная реформа, в Казахстане развиваются «большие процессы».

«Мы тоже за ними наблюдаем, изучаем», — сказал зампредседателя Совбеза.

Иначе не может быть, так как Россия и Казахстан, будучи друзьями и партнёрами, должны учиться некоторым прошедшим этапам развития, пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, зарубежный визит Медведева в Казахстан стал для него первым в новой должности. Пост заместителя председателя Совбеза РФ он занимает с 16 января.

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