Москва, , 10:19 — REGNUM Происходящее в отношениях с Белоруссией — серьёзное политическое и цивилизационное поражение нашей страны, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 6 марта, комментируя высказывания первого заместителя министра иностранных дел Белоруссии Андрея Евдоченко.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Евдоченко заявил, что договор о создании Союзного государства России и Белоруссии будет исполняться по мере того, как Москва будет идти на уступки Минску в экономических вопросах

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«Происходящее сейчас в отношениях с Белоруссией — это серьёзное поражение нашей страны, причём поражение не только политическое, но и цивилизационное. Напомню, что именно в тот момент, когда из Минска звучат заявления о нежелании Белоруссии вести разговор об интеграции с Россией до тех пор, пока Москва не купит эту готовность устраивающей президента Лукашенко ценой на нефть, президент Сербии выражает согласие вести разговор по Косово, то есть о своём национальном «Я», с США — страной, недавно осуществившей против Сербии военную агрессию и отобравшей у неё сокровенную часть её территории.

Когда мы говорим об отношениях с Белоруссией, формально речь идёт о внешней политике, но происходящее сейчас является не внешнеполитическим поражением; его причины во внутренней политике нашей страны, которая в данном случае вмешалась в политику внешнюю.

Вместе с тем, нет, как говорится, худа без добра. Нынешний кризис в российско-белорусских отношениях должен послужить для нас стимулом для реалистичной оценки нашего сегодняшнего состояния как державы — политического, экономического, мировоззренческого. Уверен, что ключ к разрешению этого кризиса находится именно в России, а не в Белоруссии.

Что же касается Белоруссии, то своим ультиматумом — а речь идёт именно об ультиматуме — она сама себя поставила в чрезвычайно уязвимое положение. Ультиматум всегда ограничивает в свободе манёвра в первую очередь того, кто его выдвигает. Не думают же в Минске, что Москва будет их действительно покупать?

Считаю, что переговоры с Белоруссией должны быть прекращены. Та позиция по нефти, с которой выступило правительство России, должна быть доведена до своего логического результата. Белорусский ультиматум дал нам ещё один повод убедиться, что главным для Минска всегда были экономические преференции, а не собственно объединение. Такая «интеграция» нам, России, на пользу не пойдёт.