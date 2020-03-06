Сеул, , 10:19 — REGNUM Уровень одобрения деятельности южнокорейского президента Мун Чжэ Ина вырос на 2%, до 44%. Об этом сообщает KBS со ссылкой на Gallup Korea.

Согласно результатам опроса, проведенного с 3 по 5 марта среди 1000 человек старше 18 лет, уровень неодобрения составил 48%, что на 3% меньше, чем неделю назад. Еще 8% опрошенных воздержались от ответа.

По мнению экспертов, среди причин положительной оценки респонденты отметили: меры борьбы с распространением коронавируса, прозрачность данных о действиях правительства, а среди отрицательных — недостаточные усилия для решения экономических, социальных проблем и проблем с коронавирусом, односторонность политики.

Уровень поддержки Совместной демократической партии составил 36%, Объединённой партии будущего — 22%, партии Справедливости — 6%, Народной партии — 2%.