Киев, , 10:18 — REGNUM Подача воды в Крым является «инструментом деоккупации», заявил новоназначенный министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 6 марта в эфире телеканала «1+1».

"Вопрос подачи воды в «оккупированный» Крым — это инструмент деоккупации. Я имею в виду, что ответ на этот вопрос, давать или нет, должен рассматриваться как инструмент деоккупации», — сказал он.

Отметим, что новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что возобновление водоснабжения Крыма является вопросом гуманитарной ответственности Украины перед жителями полуострова.

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Напомним, Крым вошёл в состав России в марте 2014 года. Население полуострова поддержало воссоединение с РФ на референдуме. Украина продолжает считать Крым своей территорией, перекрыв при этом Северо-Крымский канал, через который на полуостров поступала вода из Днепра.