Тбилиси, , 10:23 — REGNUM Принятые меры по борьбе с распространением коронавируса COVID-19 в Грузии делают ее образцовой страной в регионе. Такое заявление 5 марта сделала посол США в Тбилиси Келли Дегнан во время встречи с министром здравоохранения Грузии Екатериной Тикарадзе, сообщает пресс-служба минздрава.

«Хочу также подчеркнуть, что грузины оказались весьма ответственными, соблюдают правила самоизоляции и сообщают соответствующим ведомствам, когда неважно себя чувствуют», — сказала Дегнан.

Посол отметила, что побывала в нескольких странах и могла сравнить меры противодействия распространению новой болезни.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 5 марта в Грузии были выявлены еще пять заболевших коронавирусом. Таким образом, общее число инфицированных COVID-19 достигло девяти.

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