Москва, , 09:55 — REGNUM В сирийской провинции Идлиб вступил в силу режим прекращения огня, согласованный накануне лидерами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По итогам встречи в Кремле, состоявшейся 5 марта, Путин и Эрдоган подписали меморандум, который предписывает прекращение огня и всех боевых действий на линии соприкосновения в Сирии с полуночи 6 марта.

Также в Идлибе будет создан коридор безопасности вдоль трассы М-4 и обеспечено её совместное патрулирование российскими и турецкими военными.

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