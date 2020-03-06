Сеул, , 09:53 — REGNUM В КНДР не сообщили об отправке личного письма главы страны Ким Чен Ына президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину, сообщает KBS.

Отмечается, что северокорейские СМИ также не сообщали об ответном письме южнокорейского президента со словами благодарности.

Как сообщили в администрации Мун Чжэ Ина, 4 марта лидер КНДР направил президенту Южной Кореи письмо, в котором выразил поддержку южнокорейскому народу, противостоящему коронавирусу нового типа.

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Некоторые эксперты предполагают, что Пхеньян занял позицию «стратегической неопределенности», не исключая возможности как улучшения, так и ухудшения межкорейских отношений в зависимости от политической ситуации.

Отметим, что это первый случай в текущем году, когда лидеры двух стран обменялись письмами.