Москва, , 09:28 — REGNUM Переговоры президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Эрдогана состоялись вовремя, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов, комментируя итоги переговоров.

«Ситуация в Идлибе начала приводить к боевым потерям личных составов сирийских и турецких военнослужащих и грозила вылиться в полномасштабные столкновения уже не прокси боевых подразделений, а регулярных. Это ставило Россию в сложное положение, так как она поддерживает хороший контакт с властями обоих государств.

Противостояние Сирии и Турции с вовлечением России было выгодно многим сторонним силам, именно этот факт и обсуждался на встрече президентов двух стран. Получалось, что три страны таскали каштаны из огня для других.

После завершения переговоров стало понятно, что компромисс возможен, и были намечены четкие планы по урегулированию обострения и продолжению реализации мирного плана.

Незримо на переговорах ещё присутствовал и Тегеран, который также заинтересован в консолидированной работе в Идлибе. Так что дипломатия восторжествовала, и теперь пушки будут «говорить» меньше», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что, несмотря на тяжесть всей ситуации в сирийской провинции Идлиб, удалось найти точки соприкосновения.

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