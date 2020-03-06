Киев, , 09:28 — REGNUM Украине сейчас в первую очередь необходима стратегия для привлечения инвестиций и возрождения промышленности, заявил вечером 5 марта в эфире украинского телевидения новый глава МИД страны Дмитрий Кулеба.

По его словам, это будет «фундаментом» для главных стратегий — «деоккупации Донбасса и Крыма», поскольку создаст соответствующие финансовые возможности.

«Бедная экономика без денег не создает сильное государство, в то время как слабому государству очень сложно быть сильным на внешней арене», — сказал глава украинской дипломатии.

Также Кулеба заявил, что вопрос подачи воды в Крым, обсуждаемый сейчас украинской властью, — «это инструмент деоккупации», но не стал уточнять конкретно, поддерживает ли он этот шаг или выступает против.

«Конечная цель всегда одна и та же — восстановление территориальной целостности Украины и выход страны-оккупанта с нашей территории… Все остальное — это предмет переговоров», — добавил глава МИД.

ИА REGNUM напоминает, что 4 марта Верховная рада назначила Дмитрия Кулебу на должность министра иностранных дел Украины. Кулеба работал и в правительстве Гончарука, занимая там пост вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.