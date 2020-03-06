Хараре, , 09:13 — REGNUM США продлили санкции против высокопоставленных представителей правительства Зимбабве, сославшись на их действия по «подрыву демократических процессов или институтов». Об этом передает ВВС Africa.

Президент США Дональд Трамп уведомил Конгресс США в том, что ограничения не будут сняты, пока администрация президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы не проведет политические реформы.

Он обвинил правительство в преследовании политических оппонентов и неправильном управлении экономикой в прошлом году.

«Эти действия и политика некоторых членов правительства Зимбабве и других лиц, направленные на подрыв демократических процессов или институтов Зимбабве, продолжают представлять необычайную угрозу внешней политике США», — отметил Трамп.

Он также обвинил силы безопасности Зимбабве во «внесудебных убийствах, изнасилованиях и предполагаемых похищениях диссидентов».

В ответ на это представитель правительства Зимбабве Ник Мангвана заявил, что правительство «решительно возражает» против обвинения во внесудебных казнях, и назвал решение США о продлении санкций «непонятным».

В настоящее время финансовые ограничения и ограничения на поездки распространяются на 85 человек из правительства Зимбабве, включая президента страны, Мнангагву. Они нацелены как на конкретных людей, так и на компании.

В октябре 2019 года Мнангагва возглавил общенациональные демонстрации против санкций США и ЕС. Он обвинил их в нанесении вреда развитию страны.

Региональное объединение, в которое входят 16 африканских стран, Сообщество развития стран юга Африки (САДК), также призвало США и ЕС «немедленно отменить» санкции, введенные в отношении Зимбабве.