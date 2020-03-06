Токио, , 09:06 — REGNUM Законодательное собрание японского города Акита выступило против развёртывания на военном полигоне под городом наземного комплекса ПРО Aegis Ashore американского производства. Об этом сообщает 6 марта агентство Kyodo.

Городской парламент принял соответствующее протестное заявление, в поддержку которого выступили даже депутаты от правящей Либерально-демократической партии. Противники размещения комплекса ПРО полагают, что ближайшие к полигону жилые районы попадут под излучение мощного радара.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее против развёртывания Aegis Ashore выступили губернатор префектуры Акита, которая находится на севере острова Хонсю, и мэр центрального города префектуры. Министр обороны Японии Таро Коно заявил, что правительство пересмотрит план размещения противоракетных комплексов.

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