Ашхабад, , 08:41 — REGNUM Представители министерства иностранных дел Туркмении, иностранных дипломатических миссий и международных организаций на проходившем в туркменском внешнеполитическом ведомстве брифинге обсудили риски проникновения в страну коронавируса COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба МИДа.

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Замминистра иностранных дел Вела Хаджиев и министр здравоохранения Нурмухаммет Аманнепесов рассказали о предпринимаемых властями Туркмении мерах по профилактике опасных инфекционных заболеваний, которые проводятся в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения.

По их словам, ни одного случая заболевания или подозрения на коронавирус в Туркмении до сих пор не зафиксировано.

Также туркменские чиновники отметили, что население страны обеспечено всеми необходимыми медикаментами и средствами медицинского назначения.

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