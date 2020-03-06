Бишкек, , 08:39 — REGNUM В настоящее время на территории Киргизии находятся 206 беженцев, в том числе из Афганистана — 90 человек, из Сирии — 79, с Украины — 23, из Ирака — 6, из Таджикистана — 4, из Ирана — 2, из Марокко — 1 и из Эфиопии — 1. Об этом заявил председатель службы миграции Болотбек Ибраимжанов, передает пресс-служба парламента.

Отвечая на вопрос депутатов о том, насколько длительной является процедура получения статуса беженца, глава ведомства сообщил, что регистрация прибывающих в Киргизию в поисках убежища осуществляется в течение 72 часов, а решение о присвоении им статуса беженца принимается в срок от шести месяцев до года.

Депутат Талайбек Масабиров отметил, что большинство беженцев прибывают в Киргизию из Афганистана и Сирии — очагов вооруженных конфликтов и терроризма. По этой причине парламентарий предложил создать палаточный городок на границе, чтобы размещать там претендентов на убежище на период, пока проходит проверка их личностей.

Спикер Дастанбек Джумабеков также указал на необходимость более тщательной проверки иностранцев, пытающихся получить статус беженца в Киргизии.