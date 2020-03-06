Париж, , 08:37 — REGNUM Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заверил, что муниципальные выборы в стране пройдут, как и планировалось, передает BFM TV.

«Мы должны вместе с муниципалитетами делать всё, чтобы выборы прошли гладко и состоялись 15 и 22 марта», — заявил глава МВД страны.

«Мы упомянули ряд направлений, в том числе для организации избирательных участков, и мы собираемся работать над этим вопросом», — добавил Кристоф Кастанер.

По его словам, ёмкости с антисептическим гелем будут размещены на входе в избирательные участки.

Всего во Франции было подтверждено 423 случая заболевания коронавирусом, и семь человек скончались. Уровень оповещения в настоящее время находится на второй стадии, порог эпидемии ещё не достигнут.

Как сообщало ИА REGNUM, по оценкам президента Франции Эммануэля Макрона, стадия эпидемии коронавируса во Франции «неизбежна».

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