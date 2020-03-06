Либревиль, , 08:33 — REGNUM США и Габон договорились возглавить международную организацию, которая будет принимать меры по борьбе с пиратством у западного побережья Африки. Об этом передает ВВС Africa.

Представители США опубликовали заявление, в котором говорится, что две страны взяли на себя совместные полномочия секретариата организации «Друзей Гвинейского залива», также известного как FoGG, на 2020 год.

В объединение входят Германия, Канада, США, Италия, Япония, Великобритания, Франция, Бельгия, Бразилия, Южная Корея, Дания, Испания, Норвегия, Нидерланды, Португалия, Швейцария, ЕС, агентство ООН по борьбе с наркоторговлей и связанной с ней преступностью и Интерпол. Основное внимание в деятельности организации уделяется морской преступности.

Гвинейский залив является самой опасной территорией в мире для судоходства, согласно ежегодному отчету «Состояние морского пиратства» компании One Earth Future.

Большинство нападений было совершено против судов, занимающихся транспортировкой нефти и газа, таких как танкеры, сухогрузы и буксиры.

Обычно пираты атакуют танкеры с богатых нефтяных и газовых месторождений Нигерии.

Пиратство в форме захвата и похищения людей с целью получения выкупа также распространено у берегов Бенина, Ганы, Нигерии, Республики Конго и Камеруна.

Богатые разработки на море, политическая нестабильность и бедность местного населения — все это факторы, по словам экспертов, способствующие росту пиратства.