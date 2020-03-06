Москва, 6 марта 2020, 08:28 — REGNUM Ленин был настоящим русским националистом в позитивном смысле этого слова, заявил кинорежиссер Карен Шахназаров в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
По его словам, именно поэтому Сталин так душил местечковый национализм, поскольку все народы, проживающие на территории России, — не пришельцы и не мигранты, а народы, живущие здесь тысячи лет, которые со своей землей вошли в состав России.
В этой связи Шахназаров принял формулировку одной из поправок в Конституцию России, что «русский язык является языком государствообразующего народа».