Москва, , 08:28 — REGNUM Ленин был настоящим русским националистом в позитивном смысле этого слова, заявил кинорежиссер Карен Шахназаров в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Я не считаю, что Ленин был русофобом. На мой взгляд, он как раз был русским националистом настоящим… Есть факты, Ленин собрал страну в интересах русского народа. Он сумел собрать страну, которую мы, к сожалению, потеряли, видимо, уже в таких масштабах, может, и навсегда. Он понимал природу национального вопроса в России очень хорошо, и Сталин, кстати, это понимал», — заявил Шахназаров.

По его словам, именно поэтому Сталин так душил местечковый национализм, поскольку все народы, проживающие на территории России, — не пришельцы и не мигранты, а народы, живущие здесь тысячи лет, которые со своей землей вошли в состав России.

В этой связи Шахназаров принял формулировку одной из поправок в Конституцию России, что «русский язык является языком государствообразующего народа».