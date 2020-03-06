Багдад, , 08:30 — REGNUM Власти Ирака значительно сократили рабочее время в государственных учреждениях в связи с угрозой распространения коронавируса, об этом 6 марта сообщает Kurdistan.ru.

По данным журналистов, сокращение коснется всех госслужащих за исключением сотрудников здравоохранения и правопорядка. Рабочей день сократится в два раза.

Кроме того, правительство страны запретило въезд в Ирак гражданам, зараженным коронавирусом.

Как передавало ИА REGNUM, вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года, с тех пор инфекция распространилась на десятки стран, число смертей превысило 3 тыс. человек.

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