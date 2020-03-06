Нур-Султан, 6 марта 2020, 08:13 — REGNUM Сотрудничество в сфере безопасности обсудит заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев с руководством Казахстана. Об этом 5 марта сообщили в секретариате зампреда, передает РИА Новости.
В Нур-Султане Медведев планирует встретиться с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, главой республики Касым-Жомарт Токаевым, а также с председателем КНБ Каримом Масимовым.
Отметим, Дмитрий Медведев впервые отправился с визитом за рубеж в новой должности. Бывший глава правительства России назначен на этот пост 16 января.