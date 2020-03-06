Президент России Владимир Путин 6 марта посетит Ивановскую область. Глава государства побывает в детской поликлинике города Иваново и на Ивановском парашютном заводе «Полёт», где встретится с представителями общественности.

Это четвертый визит президента в «город невест», первый состоялся 20 лет назад.

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