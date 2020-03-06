Третья поездка в Ивановскую область состоялась 26 мая 2014 года, напоминают newsivanovo.ru. Владимир Путин провёл заседание Совета при президенте по развитию местного самоуправления и осмотрел выставку «Лучшие муниципальные практики Ивановской области». В числе успешных проектов Путину назвали управление водоснабжением и водоотведением города и индустриальный парк «Родники».
В Иваново перекроют движение автотранспорта
Движение автотранспорта сразу по нескольким улицам ограничат в Иваново 6 марта с 11:00 «до окончания мероприятий», сообщили в пресс-службе администрации города. Местные СМИ связывают ограничение движения с приездом в город президента Владимира Путина.
Иваново готовят к приезду Владимира Путина: как убирают город
66 единиц спецтехники МУП «САЖХ г. Иванова» вышли на улицы Иваново для проведения уборки в ночь на 6 марта, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города. Для сравнения — 3 марта в уборке улиц было задействовано 39 единиц техники.
В Иваново предполагают, что и сегодня, спустя десять лет, одной из основных тем встречи Владимира Путина с местной общественностью станет медицина.
Вот что писало об этой истории ИА REGNUM: В Ивановской областной клинической больнице проходит прокурорская проверка
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Ивановские СМИ также вспоминают рабочую поездку Владимира Путина в регион в 2010 году, после которой разразился скандал с «показухой» в областной больнице. О том, что к приезду Путина сюда доставили оборудование из других больниц, а медработникам приказали говорить о несуществующих высоких зарплатах, Путину в ходе прямой линии в декабре 2010 года сообщил врач-кардиолог Иван Хренов.
Впервые Владимир Путин посетил Ивановскую область 7 марта 2000 года. «Ивановские новости» вспоминают, что это был ознакомительный визит: Путин посетил текстильное производство, поздравил женщин с наступающим 8 марта. Не обошлось без скандала. СМИ писали о «потёмкинских дорогах»: асфальт перед приездом Владимира Путина стали укладывать прямо на мартовскую слякоть.
Администрация города Иваново сообщила об ограничении движения сегодня, 6 марта, по ряду улиц города.
Сообщается, что с 11:00 до окончания мероприятий будет ограничено движение всех видов транспорта (кроме общественного) по улицам Загородной, Лежневской, 10 Августа, Почтовой, Театральной, Багаева, Парижской Коммуны, Большой Воробьевской, Жарова, площади Пушкина и проспекте Ленина.
Ряд улиц будут закрыты для всех видов транспорта (кроме общественного): речь идёт об улицах Театральной (на участке от улицы Почтовой до переулка Семеновского) и Парижской Коммуны (на участке от улицы Суздальской до дома 102 по улице Парижской Коммуны).
Местные СМИ связывают эти меры с предстоящим приездом президента РФ Владимира Путина.
Это будет четвёртый приезд главы государства в Ивановскую область. Впервые он посетил регион 7 марта 2000 года.
Владимир Путин приедет в Ивановскую область
В Ивановской области предстоящий визит главы государства обсуждается вот уже несколько дней.