6 Марта
 
10:36

6 марта 2020 года в Иванове ограничено движение транспорта. ivgoradm.ru

10:03

Третья поездка в Ивановскую область состоялась 26 мая 2014 года, напоминают newsivanovo.ru. Владимир Путин провёл заседание Совета при президенте по развитию местного самоуправления и осмотрел выставку «Лучшие муниципальные практики Ивановской области». В числе успешных проектов Путину назвали управление водоснабжением и водоотведением города и индустриальный парк «Родники».

9:39

В Иваново перекроют движение автотранспорта

Движение автотранспорта сразу по нескольким улицам ограничат в Иваново 6 марта с 11:00 «до окончания мероприятий», сообщили в пресс-службе администрации города. Местные СМИ связывают ограничение движения с приездом в город президента Владимира Путина.

9:30

Иваново готовят к приезду Владимира Путина: как убирают город

66 единиц спецтехники МУП «САЖХ г. Иванова» вышли на улицы Иваново для проведения уборки в ночь на 6 марта, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города. Для сравнения — 3 марта в уборке улиц было задействовано 39 единиц техники.

9:19

В Иваново предполагают, что и сегодня, спустя десять лет, одной из основных тем встречи Владимира Путина с местной общественностью станет медицина.

9:18

Вот что писало об этой истории ИА REGNUM: В Ивановской областной клинической больнице проходит прокурорская проверка

О реакции местных властей также читайте: Ивановский губернатор попросил медиков не преследовать скандального доктора Хренова.

9:15

Ивановские СМИ также вспоминают рабочую поездку Владимира Путина в регион в 2010 году, после которой разразился скандал с «показухой» в областной больнице. О том, что к приезду Путина сюда доставили оборудование из других больниц, а медработникам приказали говорить о несуществующих высоких зарплатах, Путину в ходе прямой линии в декабре 2010 года сообщил врач-кардиолог Иван Хренов.

9:10

Поездка в Иваново. На отраслевом совещании работников текстильной и легкой промышленности. 7 марта 2000 года. kremlin.ru

8:31

Поездка Владимира Путина в Ивановскую область. На выставке продукции предприятий текстильной и легкой промышленности. 7 марта 2000 года. kremlin.ru

8:26

Поездка в Иваново. С работницами «Новой Ивановской мануфактуры». 7 марта 2000 года. kremlin.ru

8:19

Впервые Владимир Путин посетил Ивановскую область 7 марта 2000 года. «Ивановские новости» вспоминают, что это был ознакомительный визит: Путин посетил текстильное производство, поздравил женщин с наступающим 8 марта. Не обошлось без скандала. СМИ писали о «потёмкинских дорогах»: асфальт перед приездом Владимира Путина стали укладывать прямо на мартовскую слякоть.

8:13

Администрация города Иваново сообщила об ограничении движения сегодня, 6 марта, по ряду улиц города.

Сообщается, что с 11:00 до окончания мероприятий будет ограничено движение всех видов транспорта (кроме общественного) по улицам Загородной, Лежневской, 10 Августа, Почтовой, Театральной, Багаева, Парижской Коммуны, Большой Воробьевской, Жарова, площади Пушкина и проспекте Ленина.

Ряд улиц будут закрыты для всех видов транспорта (кроме общественного): речь идёт об улицах Театральной (на участке от улицы Почтовой до переулка Семеновского) и Парижской Коммуны (на участке от улицы Суздальской до дома 102 по улице Парижской Коммуны).

Местные СМИ связывают эти меры с предстоящим приездом президента РФ Владимира Путина.

7:57

Это будет четвёртый приезд главы государства в Ивановскую область. Впервые он посетил регион 7 марта 2000 года.

7:45

Владимир Путин приедет в Ивановскую область

В Ивановской области предстоящий визит главы государства обсуждается вот уже несколько дней.