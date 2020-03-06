Москва, 6 марта 2020, 07:30 — REGNUM Не стоит ожидать многого от договорённостей между главами России и Турции, достигнутыми ранее после длительных переговоров в Москве, заявил президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
По его словам, президент Путин говорил с Эрдоганом о террористических бандах, а Эрдоган — о сирийском народе, который он якобы защищает от «режима». В сложившейся же ситуации боевики, орудующие в Сирии, готовы пойти на очень многое, а Турция им может вполне оказать всяческую поддержку.
Эксперт также отметил, что прошедшая встреча Путина и Эрдогана не изменит коренным образом ничего на Ближнем Востоке и не разрешит тех противоречий, которые там копились, копятся и будут копиться.
Напомним, что в Москве на протяжение почти шести часов продолжалась 5 марта встреча президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Эрдогана, где стороны пришли к некоему «приемлемому соглашению» вокруг ситуации в сирийском Идлибе.
Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме назвали главный итог переговоров Путина и Эрдогана