Москва, , 07:25 — REGNUM В аппарате правительства России утвердили штатную численность и распределили обязанности между заместителями руководителя, сообщила пресс-служба правительства.

Штатная численность аппарата составляет 1545 человек, в новой структуре будет работать 23 департамента, одно управление, секретариат председателя правительства и девять секретариатов вице-премьеров.

«В настоящее время идёт плановое назначение сотрудников на соответствующие должности», — говорится в сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что руководителем аппаратом правительства назначен Дмитрий Григоренко. Ему также поручена организация правового обеспечения и проектной деятельности правительства, вопросы реализации основных направлений работы главного органа исполнительной власти.

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