Киев, , 07:08 — REGNUM Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль покинет свой пост в случае, если ему не удастся оправдать надежды украинских граждан. Об этом он сообщил в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1».

При этом, Шмыгаль подчеркнул, что готов спорить с президентом Украины Владимиром Зеленским по ряду вопросов.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта, после отставки Алексея Гончарука с поста премьер-министра страны, Верховная рада одобрила новый состав украинского правительства во главе с Денисом Шмыгалем.

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