Новосибирск, , 07:07 — REGNUM Прокуратура Новосибирской области выявила нарушения в ходе реализации 8 из 12 национальных проектов. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель прокурора региона Борис Крылов.

«В особом поле зрения находится вопрос реализации национальных проектов. В 2019 году прокурорами выявлены нарушения при исполнении восьми из них. Пресечено неэффективное использование почти 5 млн рублей, к административной ответственности привлечены шесть лиц», — цитирует ТАСС Крылова.

Наибольшее число нарушений допущено при реализации нацпроекта «Жильё и городская среда». А, например, детский сад по нацпроекту «Демография» вообще строили разрешительной документации. В рамках нацпроекта «Экология» не были проведены меры по восстановлению леса и так далее.