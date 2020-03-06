Кито, 6 марта 2020, 06:31 — REGNUM Прокуратура Эквадора настаивает на 7-летнем заключении в тюрьме экс-президента страны Рафаэля Корреа за коррупционные преступления, сообщает газета El Comercio.
По версии обвинения, Корреа является автором преступной схемы с участием сотрудников администрации. Он получил преступным путем более $7,5 млн на финансирование избирательных кампаний в обмен на государственные контракты. Прокуратура настаивает, чтобы помимо заключения Корреа приговорили к выплате компенсации в размере $23 млн и штрафа в размере $1,1 млн.
Отмечается, что помимо Корреа по делу проходят 20 обвиняемых. Сам экс-президент Эквадора в настоящее время укрывается в Бельгии и отрицает все обвинения.