Новосибирск, , 06:14 — REGNUM В Новосибирске назначен глава администрации Дзержинского района. Согласно распоряжению мэра города Анатолия Локтя, им стал Александр Рудских.

Александр Рудских родился уроженец села Мамонтово Алтайского края. Окончил Омское высшее танковое инженерное училище с квалификацией «офицер с высшим военно-специальным образованием, инженер-механик» и Сибирскую академию государственной службы с квалификацией «экономист». Служил в рядах вооружённых сил Министерства обороны.

С 2003 по 2008 год работал заместителем директора по эксплуатации и административно-хозяйственным вопросам в Новосибирском научно-исследовательском институте патологии кровообращения имени академика Е. Н. Мешалкина Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи. Затем год — главным инженером дирекции ООО «Сибэлектропривод» (Новосибирск), а с 2009 по 2020 год — главным инженером — первым заместителем генерального директора, генеральным директором АО «Электроагрегат» (Новосибирск).

К работе в должности главы администрации Дзержинского района Новосибирска Александр Рудских приступил 5 марта 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, прежний глава Дзержинского района Сергей Жиров ушёл с поста в конце февраля 2020 года. Отмечалось, что он возглавит одно из новосибирских оборонных предприятий.

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