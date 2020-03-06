Челябинск, , 06:11 — REGNUM В Челябинске при голосовании по поправкам в Конституцию задействуют КОИБы. Об этом заявил глава облизбиркома Сергей Обертас.

По его словам, всего в городе есть 29 таких комплексов. Все они будут использованы.

Также руководитель отметил, что во всей Челябинской области процессом голосования будут заниматься больше 20 тыс. членов избирательных комиссий, пишет «Первый областной».

Как сообщало ИА REGNUM, голосовать население будет 22 апреля — в день юбилея Владимира Ильича Ленина. Изменить Конституцию в январе предложил президент России Владимир Путин.