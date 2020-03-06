Вашингтон, , 06:08 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео проведет встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем в Нью-Йорке, заявила официальный представитель американского Госдепа Морган Ортагус, сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что Помпео встретится с генсеком ООН в ходе своего визита в Нью-Йорк, который продлится с 5 по 8 марта. По словам пресс-службы Госдепа США, госсекретарь обсудит с Гутеррешем «широкий круг многосторонних вопросов». Подробностей о темах обсуждения не раскрывалось.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Турция имеет право «защищать себя» на сирийской территории. Также американский Госдеп обвинил Россию, Иран и Сирию в обострении ситуации в Идлибе.