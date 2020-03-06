Челябинск, , 06:05 — REGNUM Отдать свой голос по поводу поправок в Конституцию граждане смогут по месту пребывания, а не только по месту регистрации. Об этом заявил глава челябинского облизбиркома Сергей Обертас, пишут СМИ.

Сделать это можно будет в рамках процедуры «Мобильный избиратель», которая действовала и на выборах президента России. Как и тогда, вначале нужно будет подать в избирком заявление, пишет «Первый областной».

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля, в день 150-летия Владимира Ильича Ленина, в России пройдёт голосование по поправкам в Конституцию. Изменения анонсировал президент Владимир Путин.