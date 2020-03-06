Челябинск, , 05:54 — REGNUM В ходе голосования по поправкам в Конституцию будут использованы цифровые технологии, применяемые также на выборах. Об этом заявил глава избирательной комиссии Челябинской области Сергей Обертас, пишут СМИ.

Заявление он сделал на семинаре для представителей территориальных избиркомов региона. В ходе мероприятия собравшимся рассказали о том, какие первоочередные задачи стоят перед организаторами процедуры, сообщает «Южноуральская панорама».

»Это уникальное и новое мероприятие общероссийского масштаба, самая серьезная кампания этого года», — сказал руководитель. И призвал создать необходимые условия для свободного и тайного волеизъявления, а также для доступа всех граждан к возможности отдать свой голос.

Как сообщало ИА REGNUM, голосование пройдёт 22 апреля. В этот же день Россия и мир отметят 150-летие со дня рождения Владимира Ильича Ленина — вождя мирового пролетариата, основателя первого на Земле социалистического государства.