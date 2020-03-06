Вашингтон, , 05:53 — REGNUM Для достижения «компромиссного решения» по Сирии США продолжат экономическое и дипломатическое давление на Россию, Иран и Сирию. Об этом 5 марта спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил в интервью телекомпании CNN.

«Нашим основным инструментом остаётся экономическое и дипломатическое давление», — сказал Джеффри, комментируя вопрос о средствах, используемых США при переговорах по сирийской проблеме.

По его словам, именно изоляция «режима Асада» и политика санкционного давления на Россию и Иран должны привести к урегулированию конфликта с «компромиссным результатом».

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта официальный представитель Госдепартамента заявил журналистам, что достигнутые президентом России Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом договоренности по ситуации в сирийской провинции Идлиб приветствуют в США.

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