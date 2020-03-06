Джорджтаун, , 04:46 — REGNUM Лидер оппозиции Гайаны Бхаррат Джагдео обвинил избирательную комиссию в подтасовке результатов выборов президента страны, сообщает агентство Reuters.

«Это воровство, это абсолютная ложь», — заявил Джагдео.

Оппозиционер утверждает, что избирком сфальсифицировал выборы в пользу действующего президента страны и его партии. Такой вывод он сделал на основании того, что результаты выборов не совпали с результатами опросов общественного мнения. Также отмечается, что были зафиксированы нарушения при подсчете голосов.

Всеобщие выборы в Гайане, в ходе которых граждане выбирали депутатов парламента и президента, проходили 2 марта. Пока окончательные результаты не были объявлены, подсчет голосов продолжается.