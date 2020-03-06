Рига, , 04:23 — REGNUM 5 марта в ходе парламентских слушаний по региональной реформе решено сократить список городов республиканского значения до пяти, пишет портал nra.lv.

Правящая коалиция настояла на том, что крупными городами после региональной реформы будут считаться только Рига, Даугавпилс, Юрмала, Лиепая и Резекне. До этого в список городов республиканского значения ещё входили: Екабпилс, Елгава, Валмиера, Вентспилс.

В дебатах многие указывали, что заявленная логика укрупнения в этом случае не просматривается. Ведь в объявленном республиканским Резекне население составляет 27,8 тыс человек, а в лишающихся этого статуса Венстпилса и Елгавы 34,3 и 55,9 тыс человек соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, региональная реформа сократит число самоуправлений Латвии с 119 до 40.