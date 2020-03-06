Рига, , 04:21 — REGNUM Министр среды и регионального развития Юрис Пуце поставил свою подпись под евросоюзным актом о пластмассе, пишет портал LSM

Таким образом Латвия присоединилась к европейской программе партнёрства государств и негосударственных организаций, а также частных компаний, которые выступают за ускоренный переход на использование продуктов и пластмасс вторичной переработки, чтобы уменьшить загрязнение окружающей среды

Инициаторами пакта выступили Франция, Нидерланды и Дания. Они продекларировали четыре цели проекта: дизайн, ответственное использование, создание возможности переработки пластмассы и последующее использование переработанного материала. Идеи стран и компаний участников будут доступны друг другу на единой электронной платформе. Сейчас к этому пакту присоединились 13 государств ЕС. Официальное открытие проекта состоится завтра, 6 марта в Брюсселе.