Мехико, , 04:21 — REGNUM Найденные в кабинетах сенаторов от Партии национального действия (PAN) скрытые микрофоны свидетельствуют о слежке за парламентариями, заявил координатор фракции PAN Маурисио Кури на сессии парламента Мексики, запись которой политик опубликовал в своем Twitter.

По словам сенатора, ему передали устройства сотрудники административного персонала парламентской группы. Кури подчеркнул, что фракция намерена подать заявление в генпрокуратуру для того, чтобы все виновные в шпионаже были выявлены и наказаны.

По его мнению, слежку осуществляло правительство Мексики.

Напомним, в сентябре мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор в ходе пресс-конференции показал скрытую видеокамеру, найденную в президентском дворце.

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