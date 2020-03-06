Киев, , 04:19 — REGNUM Украина должна обеспечивать водой потребности украинцев, проживающих в российском Крыму, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире телеканала «1+1».

Однако он отметил, что вода не должна использоваться для промышленных объектов, а исключительно для нужд украинцев. При этом Шмыгаль добавил, что не хочет делать Украину автором «гуманитарной катастрофы» в Крыму из-за отсутствия воды. Как Киев будет отделять украинцев от граждан России, Шмыгаль умолчал.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина не будет поставлять воду в Крым, пока полуостров находится в составе России. По его словам, обеспечивать Крым должна «страна-оккупант», а не Украина.

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